VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : au cœur du chaos d'un hôpital de la bande de Gaza, proche de l'asphyxie

"Il y a plus de 1500 personnes dans le camp entourant l'hôpital, des personnes déplacées dont les maisons ont été bombardées", explique un organisateur d'une distribution alimentaire. Parmi eux, une famille arrivée quatre jours plus tôt, après un long périple depuis le nord de la ville de Gaza. "On est parti avec ce que l'on avait sur nous, on n'a plus rien. Les enfants sont sortis pieds nus", soupire une femme assise près d'un plat chauffé entre des briques, à même le sol. Elle explique tenter de tromper "la faim" des plus petits avec du thé. "C'est une situation ridicule, ils nous privent même de la dignité de la vie", s'insurge un homme à ses côtés.

Parmi les tentes dressées à la hâte dans l'enceinte de l'hôpital, Bah et sa fille Talin errent. Seuls survivants d'une famille décimée par deux bombardements à deux jours d'intervalle, ils disent avoir tout perdu. "Nous sommes maintenant sous cette tente, parce que l'on a peur de vivre à l'intérieur des bâtiments, à cause des bombardements", appuie le père, assis sur un couchage de fortune aux côtés de la fillette, immobile et silencieuse. Selon le ministère de la Santé palestinien, plus de 11.100 personnes auraient été tuées depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, dont 4500 enfants.