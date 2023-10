VIDÉO - "Road rage" : l'effarante hausse des violences entre automobilistes aux États-Unis

Et ce danger est encore plus grand dans un pays où on le rappelle, chaque conducteur peut avoir potentiellement une arme dans sa boîte à gant. Le JT de TF1 a ainsi rencontré Marie Chandler. Il y a quelques semaines, son frère a été victime d'un "road rage" violent. Il se rendait sur son lieu de travail quand deux hommes lui ont reproché de ne pas rouler assez vite.

"Il y avait une voiture derrière lui. Deux hommes sont sortis, et ont commencé à vouloir en découdre. L'un d’entre eux a sorti une arme et a tiré", raconte la jeune femme. Son frère est mort dans l'ambulance quelques minutes après. Il avait un fils de six ans. Les deux agresseurs ont été arrêtés.