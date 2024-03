VIDÉO - Russie : deux personnes tuées dans une nouvelle incursion, en pleine élection présidentielle

En Russie, les électeurs votent ce samedi pour le deuxième jour consécutif. Vladimir Poutine brigue un cinquième mandat et va l'emporter sans surprise. Avant même le scrutin, des incursions sur le sol russe s'étaient multipliées. Deux personnes seraient mortes lors de nouvelles frappes sur Belgorod.

La ville russe de Belgorod, près de la ligne de front, avait déjà été ciblée la veille par des drones ukrainiens dont l'un au moins s'était abattu sur l'immeuble d'habitation que l'on peut voir dans la vidéo de TF1 ci-dessus. Elle a de nouveau été bombardée ce samedi matin, et deux personnes ont trouvé la mort, selon le gouverneur local, qui a décidé de fermer les écoles et des centres commerciaux par sécurité. Vladimir Poutine, en plein scrutin présidentiel, minimise l'effet de ces attaques, et assure qu'elles ont toutes été repoussées sans dommages.

Poutine a promis de se venger

"Les forces et les moyens utilisés par l'ennemi s'élèvent à plus de 2500 personnes, 35 chars et environ 40 véhicules blindés de combat. L'ennemi n'a eu de succès dans aucune des directions, a été repoussé et s'est retiré de tous les endroits avec de lourdes pertes", a-t-il déclaré à la télévision russe. Ce vendredi, le maître du Kremlin avait juré que les attaques ukrainiennes sur le

territoire russe ne resteraient pas "impunies".

Depuis une semaine, les images de frappes ou d'incursions ukrainiennes en territoire russe se multiplient. Les forces ukrainiennes envoient des drones porteurs d'explosifs parfois loin à l'intérieur de la Russie, tandis que des groupes armés de russes pro-Kiev ont mené des opérations terrestres en début de semaine. Ces dernières ont explicitement revendiqué agir pour dénoncer l'élection présidentielle, que Poutine est assuré de remporter par avance.

Même Koursk, une relativement éloignée de la frontière, a été touchée par des frappes de drones. Pas toujours faciles à vérifier, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux illustreraient le harcèlement annoncé sur l'arrière des lignes russes. Des attaques de drones ont par ailleurs été signalées dans la région russe de Samara, à quelque 1.000 km de la frontière ukrainienne, visant deux raffineries et provoquant un incendie dans l'une d'entre elles, selon le gouverneur régional.