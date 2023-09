VIDÉO - Inondations en Espagne : un enfant survit 8 heures accroché à un arbre

Un voisin, présent lors de l'incident, témoigne pour TF1 : "La voiture a été emportée par les eaux, la mère et la fille ont pu sortir, le fils aussi, mais le père reste introuvable", dit-il. À bord de leur voiture, les parents et les deux enfants avaient à peine fait deux kilomètres lorsque, sur un pont, le véhicule est emporté par la puissance des flots. Ethan et sa grande sœur de 14 ans réussissent alors à s'extraire en passant par le coffre. Le garçon parcourt plus de trois kilomètres, charrié par les flots entre le lieu de l'accident et l'arbre auquel il va réussir à se raccrocher. Sa mère sera retrouvée 500 mètres plus loin.