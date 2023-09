VIDÉO - Séisme au Maroc : comment l'aide s'organise en France

Dans un local situé à Montpellier (Hérault), le personnel s'active. L'association humanitaire "Caravanes solidaires" vient de recevoir une bonne nouvelle. Il s'agit du feu vert des autorités marocaines pour expédier tout le matériel : "Des stocks de biberons et de tétines, des lingettes pour bébé, très demandées et très utiles... Le temps maintenant de procéder au chargement, et on expédie".

Le camion ne devrait pas arriver au Maroc avant une semaine. Pour Cyrille et Yann, en charge de l'association, ce voyage est trop long. Dimanche soir, ils prennent l'avion pour Marrakech avec tout l'argent liquide de l'association. Ils achèteront sur place les produits les plus essentiels. "Nos équipes locales ont déjà commencé à acheter et distribuer depuis ce matin. On part en renfort avec des dons financiers qui vont nous permettre d'acheter en beaucoup plus grosses quantités", détaille Cyrille Morcel.