VIDÉO - Séisme au Maroc : le témoignage bouleversant d'Hassan, 12 ans, seul survivant de son quartier

Le garçon dormait quand le séisme a secoué les maisons du village, dans la nuit de vendredi à samedi. "J'ai voulu me sauver, mais le plafond m'est tombé dessus. Les pierres m'ont écrasé, j'ai crié. J'entendais ma mère et mon père. Je les appelais, mais ils ne m'entendaient pas", raconte-t-il dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Assommé par les gravats, Hassan a perdu connaissance. "Il y a un homme qui est arrivé. Il a creusé, il m’a versé de l’eau par un trou, ça m’a réveillé. Puis ils ont enlevé la terre et les pierres, ils ont réussi à me sortir. Ma tête me faisait très mal. Il y avait du sang partout", poursuit-il.

À l'arrière d'un camion, il a fallu 24 heures pour transporter l'enfant à l'hôpital de Marrakech, par les routes de montagne accidentées. Désormais sorti du centre hospitalier, le garçon a été accueilli par des amis de sa famille, qui ont promis de l'adopter.