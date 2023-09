VIDÉO - Séisme au Maroc : les premiers secours s'organisent dans l'urgence

C'est une image d'espoir pour les secouristes et les habitants sinistrés : un bébé vient d'être extrait des gravats, où il a passé la nuit après le séisme. Dans un autre village, c'est un homme qui a été retrouvé vivant, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article. Une victoire pour les secouristes, professionnels ou volontaires, qui sont souvent confrontés à des opérations sans espoir. Dans un hameau, on cherche trois personnes sous les décombres de leur maison. Mais il n'y a déjà plus aucune chance de les retrouver en vie.