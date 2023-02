Séisme en Turquie : "qui va venir nous aider ?", demandent les habitants d'Antioche en colère

Autour de cet immeuble en ruines, il n’y a pas de secours, ni de militaires. Quand notre équipe rencontre Mohammed dans ce quartier d'Antioche, cela fait six jours que ce survivant n’a pas vu un seul sauveteur. Ce sont les habitants du quartier qui fouillent les décombres eux-mêmes, avec les moyens du bord. "On a dû se débrouiller tous seuls pour trouver ces tractopelles", témoigne-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article, "on n'a pas le choix, on doit sortir les corps nous-mêmes". Une quinzaine de victimes se trouveraient encore sous la montagne de gravats face à lui.