Aux Philippines, les concours de beauté sont une affaire sérieuse. Dans ce pays, les Miss sont formées comme des athlètes dans des académies spécialisées. Il existe un véritable business autour des candidates les plus en vue.

C'est digne d'une star du foot championne du monde, que Catriona Gray, Miss Univers 2018, a à l'époque défilé dans les rues de Manille au milieu d'une foule en liesse. Pour cause, aux Philippines, les Miss sont considérées comme des superstars. Miss Univers, Miss Monde, Miss International ou Terre, les Philippines sont le seul pays au monde à avoir gagné les quatre grands concours internationaux.

Ce business attire des investisseurs désireux d'exploiter l'image de ces reines de beauté qui peuvent rapporter gros. Ils sont une dizaine de recruteurs à sillonner tous les concours régionaux pour recruter la poule aux œufs d'or. Et le numéro 1 dans le pays, c'est Rodgil Flores, qui est, comme on l'appelle dans le milieu, un "faiseur de Miss". Pourtant, au départ, rien ne le prédestinait à devenir le roi des reines de beauté. "J'ai travaillé comme ingénieur chimiste pendant près de douze ans et puis j'ai vu à la télé en 1994 l'élection de Miss univers qui avait lieu ici à Manille, et là je me suis dis 'waouh' et je suis tombé accro aux concours de beauté", explique-t-il dans le reportage de "Sept à Huit" en tête de cet article.

Pas de taille minimale

C'est en 1996 que Rodgil Flores a ouvert le premier centre d'entraînement de Miss du pays, d'où sortent aujourd'hui 200 filles par an. Les futures reines de beauté, formées comme des athlètes dans des camps d'entraînement, y ont aussi droit à des cours de danse, de maquillage et à des conseils pour leurs réseaux sociaux. Tous les cours sont gratuits et les Miss ne prennent en charge que leur logement et leurs repas.

En 25 ans de carrière, il compte une vingtaine de titres internationaux. À titre de repère, le soir de l'élection de Miss Philippines, il aligne 18 des 40 candidates à la couronne nationale. Le show est retransmis en direct à la télévision dans une ambiance de stade de foot. Contrairement à la France, il n'y a pas ici de taille minimale mais les candidates doivent avoir décroché au moins le bac.

C'est le cas de Marie-Rose, qui espère pouvoir se présenter. "Ici aux Philippines, les concours ouvrent plein d'opportunités", explique la jeune-femme, qui vient de décrocher son diplôme d'infirmière mais a renoncé à un premier poste pour se consacrer pleinement aux concours de Miss. Graine de championne, elle a écumé tous les concours de sa région, avant de décrocher la couronne de Miss San Narciso. Grâce à ce titre, elle a empoché 700 euros mais surtout la couronne régionale, dernière étape avant la finale du concours Miss Philippines. C'est sa prof de 6e qui l'a incitée à se présenter pour la première fois quand elle avait 12 ans. "Pour moi, tous ces concours sont des entrainements pour arriver à gagner un jour l'élection de Miss Philippines", explique-t-elle.

Gwendoline, Franco-Philippine, prépare, elle, le concours de Miss Monde. Née à Givors (Rhône) d'un père français informaticien et d'une mère philippine aide-soignante, elle a déménagé avec sa famille à l'âge de 12 ans en Angleterre. Elle a décroché son bac d'économie à Oxford et est arrivée à Manille à 19 ans. "Je voulais connaitre le pays de ma mère, sa culture et sa famille", explique celle qui, à cette époque, pesait 20 kilos de plus.

Poussée par sa mère, elle se lance un challenge et décide en 2021 de se présenter à Miss Philippines. En un an, elle perd à l'époque 18 kilos et termine dans le top 15. C'est l'année suivante qu'elle décroche la couronne nationale. Depuis, elle s'entraine comme une athlète avec l'aide d'un coach pour maintenir son poids de forme : 53 kilos pour 1,70 m. Dans son contrat figurent certaines clauses un peu contraignantes. "Tu peux pas boire, tu peux pas faire la fête, pour moi pas de petit ami parce que je dois vraiment travailler pour la couronne de miss monde", énumère celle qui a participé à la phase finale du concours de beauté Miss Monde le 9 mars dernier. La jeune femme de 23 ans n’a cependant pas terminé dans le classement des 40 premières.