VIDÉO - Explosion, inondations... Les images du chaos aux Seychelles

L'archipel des Seychelles est resté plusieurs heures en état d'urgence après une explosion, jeudi 7 décembre, dans un dépôt d'explosifs, près de la capitale. Cette gigantesque déflagration a fait au moins 66 blessés, alors que des inondations ont fait au moins deux morts. TF1 fait le point sur la situation sur l'île de Mahé.

Au beau milieu de la nuit, les premières sirènes retentissent, puis une énorme détonation est entendue à plusieurs kilomètres de distance, jeudi. Résultat : des dizaines de baies vitrées sont à terre et des habitants apeurés tentent de comprendre. "Les fenêtres et les portes se sont mises à trembler en quelques secondes, j'avais peur, et je me suis demandé si c'était un tremblement de terre", nous raconte Norlis Hoareau, habitant de l'île de Mahé, aux Seychelles.

La déflagration a eu lieu dans l'entreprise CCCL qui abrite des explosifs. Nous sommes dans la zone industrielle providence, au nord-ouest de île de Mahé, la plus grande des Seychelles. Dans le reportage vidéo en tête de cet article, regardez à quoi ressemble le cratère provoqué par l'explosion, dans la matinée du jeudi 7 décembre. D’une profondeur de seize mètres, il permet de mieux comprendre l’ampleur des dégâts. Tout autour se trouve une zone totalement dévastée, des arbres couchés et des bâtiments anéantis. Face au désastre, l'état d'urgence a été déclaré, les écoles fermées et les déplacements strictement encadrés.

L’état d'urgence a été levé en début d'après-midi jeudi. Une enquête est en cours, mais les causes de la déflagration sont pour l'instant inconnues. En tout, 66 personnes ont été blessées. Seule certitude : le bilan aurait pu être plus dramatique si l'explosion avait eu lieu de jour.

En parallèle, l'archipel est frappé par des pluies diluviennes. Une grand-mère et son petit-fils ont été tués, une troisième personne est portée disparue.