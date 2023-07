VIDÉO - Shawn Warner : l'écrivain inconnu dont TikTok a fait un auteur à succès

En six jours, 18 millions de personnes ont regardé la vidéo sur TikTok, et ont potentiellement été touchés par cet écrivain dépité par l'échec de son livre. Ce sont autant d'utilisateurs qui ont vu la couverture du livre "Leigh Howard et les fantômes du manoir Simmons-Pierce", une publicité inespérée. Cette histoire d'une orpheline, qui résout le mystère de la mort de ses parents à l'aide de fantômes, a finalement trouvé son public, au grand étonnement de son propre auteur.