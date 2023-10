VIDÉO - "Si on négocie avec des terroristes, imaginez ce qui arrivera demain" : Israël divisé sur la question des otages

Sima Barak, une franco-israélienne rencontrée à Tel-Aviv par le 13H de TF1, possède deux amis retenus en otage. Elle est consciente que la proposition du Hamas relève du chantage, mais elle se veut lucide : "on n'a pas le choix. On attend. On a tous l'espoir que ça se passe bien". Elle assure avoir "confiance" dans le gouvernement de Benyamin Netanyahou.

Mais ce genre de discours est loin de faire l'unanimité dans la société israélienne, encore traumatisée par l'attaque du 7 octobre qui a fait 1400 morts. "Si on négocie avec des terroristes, imaginez ce qui arrivera demain", estime un Israélien interrogé par le 13H. "Ils ont tué près de 2000 personnes, on ne peut pas leur faire confiance. Ce sont des menteurs", abonde un autre.