VIDÉO - Sous-marin disparu près du Titanic : la descente était-elle risquée ?

Dans le même temps, depuis dimanche et le début des recherches, des détails mettant en cause OceanGate émergent, l'entreprise étant pointée du doigt pour de potentielles négligences dans la sûreté de son appareil de tourisme sous-marin. Ainsi, le hublot du Titan n'est pas homologué pour descendre à plus de 1300 mètres, alors que l'épave du Titanic est trois fois plus profonde. Tandis que la structure en carbone et en titane confère à l'appareil un poids léger de dix tonnes, mais pas forcément une résistance optimale.

Plusieurs journalistes américains ont par ailleurs eu accès en 2018 au prototype du submersible. Sur une vidéo, l'un d'eux détaille ce qu'il a vu : "Une équipe de cinq personnes doit se presser pour rentrer à l'intérieur du Titan. Pour piloter l'engin, on utilise une manette". Ce type de manette pour jeux vidéo est disponible à la vente pour une trentaine d'euros. "Je ne pensais pas avant de le voir qu'on pilotait le Titan avec une manette de jeux, qu'il était fait de tuyaux de construction usés. On est arrivé, on a vu l'engin et on a commencé à s'inquiéter", commente David Pogue, expert scientifique à CBS, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Selon le New-York Times, le directeur des opérations maritimes d'OceanGate, David Lochridge, a commencé à travailler sur un rapport à cette époque, d'après des documents judiciaires, produisant finalement un document cinglant dans lequel il a déclaré que l'engin avait besoin de plus de tests et a souligné "les dangers potentiels pour les passagers du Titan alors que le submersible a atteint des profondeurs extrêmes".