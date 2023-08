VIDÉO - Suisse : le traditionnel grand bain dans le Rhin attire 6000 baigneurs

À Bâle, la baignade est autorisée dans le Rhin tout au long de l'année, contrairement à l'Hexagone. Mais le Rheinschwimmen est le seul moment où elle est encadrée et surveillée. Emma est venue en famille pour fêter ses 18 ans en nageant dans le Rhin. Un cadeau d'anniversaire original en faisant preuve d'un peu d'imagination. Une médaille à l'arrivée pour chaque participant, et un repos bien mérité, les pieds dans l'eau, en attendant le barbecue. Un air de Riviera au pays du fromage et du chocolat.