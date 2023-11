VIDÉO - Français évacués de la bande de Gaza vers l'Égypte : "La sortie a été très compliquée"

Au point de passage de Rafah, la voie est enfin ouverte pour quitter l'enfer de la bande Gaza. Marcher les quelques mètres qui séparent l'enclave palestinienne de l'Égypte est possible depuis mercredi matin, les autorités ayant autorisé des ressortissants étrangers et binationaux ainsi que des blessés à évacuer sous de strictes conditions. Une première depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.