VIDÉO - Une ado de 13 ans fait fuir un requin en Floride : "Je suis devenue comme enragée"

Après lui avoir donné plusieurs coups de poing en hurlant, son agresseur est revenu à la charge. "Il ne voulait pas me laisser tranquille, alors je me suis servie de mon bras et de ma main, et il m’a mordu le bras et un doigt", poursuit-elle. Mais ces blessures ne resteront pas vaines puisque cette confrontation a convaincu l'animal de s'éloigner suffisamment, laissant le temps à la jeune fille de regagner le rivage où elle a immédiatement été prise en charge. Malgré 19 points de suture au ventre, au bras, au doigt et sur un genou, l'adolescente ne devrait garder aucune séquelle de cette rencontre pas si malencontreuse que cela dans cette partie du globe.

La Floride est en effet considérée comme la "capitale des morsures de requins", selon le registre International Shark Attacks File de l’université de Floride, une base de données qui documente depuis 1958 toutes les attaques de requins sur la planète. Cela ne suffira pas à dissuader Ella Reeda : elle a l'intention de reprendre les vagues "dès que possible".