VIDÉO - Tempête de poussière aux États-Unis : six morts dans un immense carambolage

Sur plus de trois kilomètres de long, un amas de véhicules encastrés les uns dans les autres. La visibilité est quasi nulle, la poussière empêche de respirer et de garder les yeux ouverts plus de quelques secondes. Les camions semblent sortir de nulle part. Au total, six personnes ont été tuées et 37 hospitalisées, certaines dans un état grave.