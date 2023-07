VIDÉO - "Touche pas à mon four à bois" : à New York, la pizza traditionnelle dans le viseur des autorités

C’est une annonce qui fait enrager les amateurs de pizzas. Cela fait 30 ans que Scot Cosentino tient l’une des pizzerias les plus réputées de New York. Mais depuis quelques jours, il est en colère, car la ville trouve que son four à bois est trop polluant. "Touche pas à mon four à bois", résume-t-il. Et d'ajouter : "Ça n'a aucun sens. Il reste seulement une poignée de fours à bois. On a une empreinte carbone dérisoire", peste-t-il face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.