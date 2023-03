VIDÉO - Tournée d'Emmanuel Macron en Afrique : peut-on encore enrayer le déclin français sur le continent ?

Le poids économique de la France en Afrique a été divisé en deux en seulement vingt ans, comme le démontre le reportage de TF1 en tête de cet article, alors que la part de la Chine sur les marchés africains s'envole à des niveaux record. D'autres pays, comme les États-Unis, l'Allemagne ou l'Inde, sont également présents, et atteignent aujourd'hui le même niveau que nous. Pour s'imposer sur le continent, la Chine multiplie les contrats XXL. Elle a, par exemple, implanté des usines en un temps record, et a investi dans des routes et d'autres infrastructures majeures.