VIDÉO - "Où sont les secours ?" : après le séisme au Maroc, des villages livrés à eux-mêmes

Ils sont plusieurs pour le sortir des décombres, en pleine nuit. Comme le montre la vidéo en tête de cet article, un bébé de quelques mois est extrait vivant d'un bâtiment effondré. Tout comme une personne âgée dans la région d'Al Haouz. Mais les heures passant, les espoirs de retrouver des survivants du séisme s'amenuisent. Dans un village au sud de Marrakech, trois corps restent coincés au rez-de-chaussée d'une maison.

Pierre après pierre, une unité militaire travaille sans relâche pour les dégager à 5 m de profondeur. "C'est une mère de famille qui a été ensevelie par le séisme avec son fils de 5 ans et sa fille de 16 ans", raconte un habitant. Dans l'après-midi, le corps de la mère est retiré, sous les yeux de ses proches. "C'est des voisins, on les croise tous les jours et maintenant on ne peut plus les voir, on pense à nos familles", témoigne un riverain, la voix étranglée par l'émotion.