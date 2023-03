VIDÉO - Un bébé meurt d'overdose dans un Airbnb en Floride : le témoignage de ses parents

C’étaient leurs premières vacances d’après Covid. Une semaine de repos en Floride, moins de quatre heures de vol depuis leur domicile en Guadeloupe. Le couple de Français, accompagnés des enfants, a loué sur Airbnb une maison située à Palm Beach. Mais quelques heures après leur arrivée, la plus jeune de leur fille, Enora, 19 mois, ne se réveille pas après une sieste. "On découvre que notre fille est morte tout simplement, à 15 h. Parce qu’elle est partie faire une sieste ?", questionne Boris Lavenir, père d’Enora. "On a cru que c’était la mort subite du nourrisson et rien ne nous laissait imaginer que le danger pouvait être dans cette maison-là", ajoute Lydie Lavenir, sa mère.