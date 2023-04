VIDÉO - "Un boom gigantesque" : les images de l'effondrement d'un parking à New York

Des dizaines de voitures suspendues au-dessus d'un trou béant : ce parking de plusieurs étages s'est affaissé sur lui-même en quelques secondes. L'effondrement du bâtiment a fait trembler les murs de tout ce quartier de New York. "Il y a eu un boom gigantesque. Et puis ensuite, les briques des murs sont passées à travers et la pièce s'est remplie de terre", témoigne une habitante dans la vidéo de TF1 ci-dessus.

"Nous avons entendu un boom, raconte également une autre. On a pensé que ça avait touché notre immeuble et on a regardé par la fenêtre : on a tout de suite vu la fumée, on a ouvert, tout s'était complètement effondré". Le sol s'est affaissé alors que des ouvriers se trouvaient à l'intérieur. Une personne est décédée, cinq autres ont été blessées.