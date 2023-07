VIDÉO - "Comme les montagnes russes" : la grosse frayeur des passagers d’un vol Milan-New York pris dans un orage de grêle

Un avion de ligne reliant Milan à New York a été contraint de se poser en urgence à Rome à cause d'une pluie de grêlons. Et son état, une fois atterri, témoigne de la violence du phénomène. Comme on peut le voir dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article, l'avant de l'appareil a disparu. Tandis que les ailes comme le réacteur ont également subi d'importants dégâts.