VIDÉO - "Une demi-heure d'enfer" : l'Espagne balayée par des inondations meurtrières

Dans l'après-midi du 4 septembre, à Villamantilla, un village à l’ouest de Madrid, l'heure est au nettoyage. La remise en état va prendre des mois et les habitants sont encore traumatisés. "L'eau est montée, ce n'était plus une rue, c'était un fleuve", n'en revient toujours pas une Espagnole. "De ma vie, je n'ai jamais vu ça, mes voisines non plus et même les plus anciens. On a vraiment eu très très peur", lâche une autre habitante dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Paradoxalement, ces inondations sont dues à une sècheresse extrême en Espagne, un pays où 75 % du territoire menacent de devenir une terre aride et sans vie.