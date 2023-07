VIDÉO - Cette loutre terrorise les surfeurs californiens : "Elle vole leur planche pour dormir au sec"

Ce comportement reste inhabituel, car les loutres ont, en temps normal, peur de s'approcher des humains. Mais celle-ci, une femelle de cinq ans, est née en captivité. L'équipe de soigneurs de l'aquarium de Monterey Bay a tenté d'éviter cette situation : "On s'habillait avec des ponchos et des masques noirs pour se cacher, et ainsi la relâcher dans l'océan en préservant son instinct animal", explique Kevin Connor, le directeur de la communication de l'aquarium.