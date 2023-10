VIDÉO - Surtourisme à Venise : l'Italie face à l'ultimatum de l'Unesco

Chaque année, Venise accueille 30 millions de visiteurs. C'est 600 fois plus que le nombre d'habitants locaux. Dans le centre-ville, le bruit des valises des touristes résonne. Un véritable cauchemar pour Francesco Bergamo Rossi, habitant de Venise. Sous ses fenêtres, les visiteurs se pressent dans les rues étroites de la Reine de l'Adriatique.

Dans l'immeuble du Vénitien, il n'y a plus que des locations touristiques. Alors, il a décidé de déménager en dehors du centre. "Je suis né ici, en 1967, et Venise est encore gérée comme dans les années soixante. Mais à l'époque, on avait 5 millions de touristes, et maintenant, il y en a 27 millions", déplore Francesco Bergamo Rossi.

En seulement 50 ans, Venise a perdu les deux tiers de ses habitants. Et pour la première fois dans l'histoire de Venise, le nombre d'hébergements touristiques a dépassé le nombre d'habitants, en septembre. Alors, un collectif de citoyens vénitiens, l'association Ocio, veut alerter les pouvoirs publics. Car selon ce collectif, la multiplication des locations touristiques a des conséquences directes sur le quotidien des Vénitiens : les écoles et les commerces ferment et sont remplacés par des boutiques de souvenirs.

"C'est un cercle vicieux parce qu'il y a de plus en plus de touristes, mais de moins en moins de services publics. Donc les habitants n'arrivent plus à vivre et fuient la ville", fustige Francesco Penzo, membre d'Ocio.