VIDÉO - Spectaculaire incendie au cœur de Sydney : les images du brasier

C'est un immense brasier en plein cœur de la plus grande ville d'Australie : un immeuble de sept étages complètement ravagé par les flammes. Du sol, sur les images que montre le reportage de TF1 ci-dessus, l'incendie est tout aussi impressionnant. À l'intérieur du bâtiment, il ne reste plus rien. Même les poutres métalliques cèdent sous la chaleur. Et les murs ne résistent pas beaucoup plus longtemps, venant s'écraser au sol. "Oh Mon Dieu ! Oh mon Dieu !", lance un habitant de la ville dans la vidéo de TF1. Ce jeudi à Sydney, tous les yeux sont tournés vers les flammes.