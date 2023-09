VIDÉO - Visite de Charles III : épilogue écolo dans le vignoble bordelais

Après une rapide distribution de petits drapeaux français et britanniques, les spectateurs sont en place, en face de la mairie. À quelques minutes de l'arrivée du roi, l'excitation monte dans les rues de Bordeaux, comme on le ressent dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Quand Charles III et Camilla sortent de leur voiture, c'est l'euphorie.