VIDÉO - Indonésie : des roches volcaniques projetées de kilomètres à la ronde

Le volcan Ruang est entré en éruption mardi, dans le nord de l'Indonésie. Des millions d'habitants ont dû être évacués, alors que la menace vient aussi des projections de roches volcaniques.

Une immense colonne de fumée, haute d'un kilomètre, provoque un orage volcanique, un phénomène exceptionnel dans le ciel indonésien. Depuis mardi 16 avril, le volcan Ruang, situé au nord de l'Indonésie, s'est réveillé. Sur les images du 20H de TF1 visibles en tête de cet article, les secouristes évacuent en urgence les habitants les plus vulnérables.

Un risque de tsunami

Cinq éruptions se sont déjà produites depuis mardi. Et des roches volcaniques ont été projetées à des kilomètres à la ronde. Sur l'île qui fait face aux volcans, les débris ont endommagé les habitations et compliqué la tâche des secouristes. "Nous avons été contraints de fuir le port où nous étions stationnés. Notre bateau a été touché par une pluie de roches volcaniques", explique Jandry Paendong, responsable des opérations de recherche et de sauvetage à Manado (Indonésie).

Face à l'ampleur du phénomène, les autorités ont annoncé l'évacuation de 11.000 personnes résidant à proximité du volcan. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer.

Des militaires ont été envoyés pour venir en aide aux habitants, comme l'a constaté Alexia Garrez, une touriste française. "On voit l'armée qui est en train de décharger le ferry avec toutes les vivres et tout le matériel nécessaire", montre-t-elle sur des images qu'elle a filmées. Et de montrer, au sol, "les projections de cendres et de pierres."

Plus loin encore, à 100 km du volcan, le nuage de cendres paralyse un aéroport international où tous les vols ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. Désormais, les autorités mettent en garde contre le risque de tsunami.

Il y a six ans, un autre volcan de l'archipel s'était partiellement effondré. La catastrophe avait provoqué la mort de 430 personnes.