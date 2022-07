Thaïlande : à Bangkok, ils traquent les serpents à mains nues

Avec 30 000 appels par an, Pinyo fait régulièrement la une des journaux et intervient dans les situations les plus inattendues. Imaginé un serpent coincé dans votre frigo, un python sous le capot de votre voiture ou même un cobra dans l'interstice de vos murs,l'une des espèces les plus dangereuses au monde. Dans cette mégapole, dix fois plus étendue que Paris, chaque année, humains et reptiles se livrent une guerre de territoire. Pas étonnant que même les varans fassent leur emplette en grande surface. La chasse aux serpents, c'est la routine pour les pompiers, 80% de leurs interventions. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.