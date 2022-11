"Thanksgiving" : 5 choses à savoir sur LA fête mythique des Américains

Pourquoi est-ce un moment important pour les Américains ?

Au fil des décennies, la fête de Thanksgiving est devenue aussi importante que Noël. Conséquence, la plupart des Américains prennent leur vendredi pour passer un maximum de temps en famille et n’hésitent pas à parcourir des milliers de kilomètres pour se réunir tous ensemble. Sur les écrans de télévision, on regarde la Macy’s Thanksgiving Day Parade (de New York) ou encore les matches de football qui sont diffusés durant l’après-midi.

Quelle ambiance cette année ?

"Il y a deux ans, nous ne pouvions même pas célébrer Thanksgiving avec de grands rassemblements familiaux. Désormais, nous le pouvons", s'est réjoui lundi Joe Biden, rappelant à quel point la pandémie de Covid-19 a fortement restreint de telles célébrations pour les Américains. Mais cette année, une autre ombre plane sur la fête. Comme en France, des millions de volailles ont dû être abattues à cause de la grippe aviaire et l'inflation fait rage. Par rapport à l'an dernier, la dinde coûte 21% de plus en moyenne dans le pays selon l'American Farm Bureau Federation, organisation professionnelle américaine. Dans l'assortiment classique de Thanksgiving, tous les ingrédients sont en hausse, parfois même davantage que la dinde, à l'instar du mélange pour farce (+69%). Seules les emblématiques canneberges ont vu leur prix baisser.