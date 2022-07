VIDÉO - Projet "The Line" : la ville de la démesure en plein désert d'Arabie saoudite

Il n’est pas question de murs végétalisés ou de piétonisation du centre-ville, mais d’un rêve, ou bien d’un cauchemar, d’un auteur de science-fiction, selon les opinions. Ce projet de ville du futur à 500 milliards de dollars s’appelle Neom et doit voir le jour vers 2030, en plein désert d'Arabie saoudite, au bord de la mer Rouge.

La mégapole futuriste s'étendra sur 170 kilomètres et abritera "The Line", deux gratte-ciels massifs de 500 mètres de hauteur, recouverts de miroirs, selon les nouveaux plans dévoilés par le prince héritier Mohammed ben Salmane, qui n'ont pas effacé les doutes sur la faisabilité économique et environnementale du projet.