Tirs biélorusses vers l’Ukraine : nos cartes

Ces missiles de croisière depuis la Biélorussie n'ont pas touché que la petite localité Desna. Ils ont également frappé la banlieue de Kiev et la région de Soumy, à l'est du pays. Environ, douze missiles de croisière ont été lancés ces dernières heures depuis la Biélorussie. De plus, des coups de feu ont été tirés depuis la mer noire vers l'ouest du pays, notamment Zhytomyr.