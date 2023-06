Sous-marin disparu près du Titanic : qui sont les cinq membres d'équipage ?

Hamish Harding est aussi familier des explorations de l'extrême. Cet homme d'affaires britannique détient même plusieurs mentions dans le Guinness des records. Il a ainsi plongé avec un autre explorateur, Victor Vescovo, au plus profond de la fosse des Mariannes, la partie la plus profonde de l'océan connue à ce jour, à bord d'un submersible à deux places, en mars 2021. Au passage, cette mission a été la plus longue passée à une telle profondeur (4 heures et 15 minutes) avec la plus longue distance parcourue (4600 mètres). Le milliardaire, dont la présence à bord du submersible a été confirmée par son beau-fils Brian Szasz, a aussi effectué un tour de la Terre par les pôles Nord et Sud en 46 heures, 40 minutes et 22 secondes. Un an plus tôt, il s'était, par ailleurs, illustré en se rendant dans l'espace à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin, pour un vol de dix minutes.

En revanche, peu de détails sont connus sur le parcours et la fortune du PDG de l'entreprise de vente de jets privés Action Aviation.