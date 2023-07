VIDÉO - Tornade en Italie : les images spectaculaires filmées aux portes de Milan

Une tornade aux portes de Milan et autour d'elle, des arbres et des toitures arrachés. Quand un habitant filme l'orage, il est 11h, ce vendredi matin, pourtant, c'est la nuit en plein jour, comme on peut le voir dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. "C'est la folie, cette grêle. Un truc de dingue", se plaint un habitant.