VIDÉO – Touchée par sa 8e vague de chaleur depuis novembre, l’Argentine suffoque

Selon le SMN, le pays d’Amérique du Sud est touché par des vagues de chaleur à répétition : il s'agit de la huitième vague depuis le début de l’été austral, avec des températures grimpant à près de 40°C. En comparant toutes les périodes allant de novembre à janvier, la période actuelle 2022-2023 est la plus chaude depuis 1961, avec en moyenne 1,7°C de plus.

"Une seule vague de chaleur fait partie de la variabilité climatique normale. Mais avec le changement climatique, on observe des vagues plus persistantes et plus intenses sur tous les continents", a commenté pour l'AFP le météorologue Enzeo Campetella. Les températures dans la capitale, Buenos Aires, ont grimpé jusqu'à 38°C en cours de journée, un record pour un mois de février en 61 ans.