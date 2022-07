VIDÉO - Drogues : les drones sous-marins, la nouvelle arme des narcotrafiquants en Espagne

Ils avaient déjà utilisé des bateaux chargés de drogue et lancés à pleine vitesse sur les plages, des embarcations remontant discrètement les fleuves pour décharger leur cargaison à l'intérieur des terres et même des hélicoptères en pleine nuit tous feux éteints pour passer inaperçus... Voilà maintenant la nouvelle arme des narcotrafiquants : des drones sous-marins.

L'un de ces engins a été intercepté par la police espagnole il y a quelques semaines. "On ouvre l'écoutille et à l'intérieur sont placés les produits stupéfiants. Cet appareil peut transporter jusqu'à 200 kg de drogue. Dans le cas de la cocaïne, la valeur de la cargaison atteindrait presque 1 million d'euros", explique dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article Juan Antonio Sillero, inspecteur-chef dans l'Unité de lutte contre les drogues et le crime organisé d'Algésiras.