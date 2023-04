VIDÉO - Jusqu'à 12 heures d'attente à Douvres, les touristes bloqués dans des embouteillages monstres

Beaucoup ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux et dans les médias britanniques, notamment en raison du peu d'informations sur place. "On ne sait pas si on aura un ferry, ni combien de temps, on sera bloqué", réagit une mère de famille. Tandis que le passager d'un car pointe du doigt le manque d'agents dans le port de Douvres. "Ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y pas assez de personnel frontalier pour les contrôles et faire entrer les gens dans le terminal", explique-t-il.

En cause, des contrôles plus longs côté français où la police doit vérifier les passeports de tous les passagers depuis le Brexit et l'arrivée massive de Britanniques pour les vacances scolaires. Une situation déjà problématique l'été dernier avec l'afflux des vacanciers. Les autorités disent pourtant avoir anticipé. "Nous avons travaillé sur les effectifs des vacances de Pâques, il y a trois ou quatre mois, et nous avons mobilisé plus de 15% de personnel en plus", affirme Doug Bannister, responsable du port de Douvres. Côté français, le port de Calais a lui indiqué qu'il y avait un "risque de retard", car le trafic avec Douvres est "perturbé en raison des conditions météo".