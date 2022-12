"Très préoccupée" par l'explosion des cas de Covid, l'OMS appelle la Chine à vacciner

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) tire une fois de plus la sonnette d'alarme. Par la voix de son président Tedros Adhanom Ghebreyesus, elle se dit "très préoccupée" par l'explosion du nombre des cas de Covid-19 en Chine. L'OMS appelle le pays à accélérer la vaccination des populations les plus vulnérables et lui demande des informations plus détaillées sur la gravité de l'épidémie.

"L'OMS est très préoccupée par l'évolution de la situation en Chine [...]. Afin de procéder à une évaluation complète des risques", l'OMS juge nécessaire d'obtenir des "informations plus détaillées sur la gravité de la maladie, les admissions hospitalières et les besoins en matière d'unités de soins intensifs", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire. Il a souligné que l'OMS venait "en soutien à la Chine pour concentrer ses efforts sur la vaccination des personnes les plus à risque".