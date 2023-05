VIDÉO - "Trois ans d'enfermement, ça laisse des séquelles" : la sœur de Benjamin Brière donne de ses nouvelles, 10 jours après sa libération

Ce mardi 24 mai, un peu plus de dix jours après la libération des deux hommes, Blandine Brière, la sœur de Benjamin, s'est confiée au micro de LCI pour partager l'état d'esprit et de santé de son frère. Elle se rappelle notamment du moment où il est sorti de l'avion qui l'a ramené dans son pays, après trois ans de captivité. "C'est assez incroyable ce moment. C'est soudain, on a tellement vécu avec ce combat que d'en apercevoir le bout, de se dire que c'est vraiment fini, c'est très difficile à vivre cette émotion", explique-t-elle.

"Il est très amaigri, affaibli mais il a eu la force de se lever. Elle me donne encore la chair de poule cette photo car c'est le moment qu'on attend depuis trois ans. On savait que ça arriverait, on ne savait pas quand. C'est imprimé dans nos mémoires. Plus d'une semaine après, c'est encore dingue de le voir, de le serrer dans nos bras", ajoute-t-elle.