VIDÉO - Trois mois après sa défaite, Bolsonaro de retour au Brésil pour la première fois

Et maintenant ? Bolsonaro qui avait quitté le Brésil le 30 décembre, veut remonter sur le ring. "Je vais participer (à la vie politique) de mon parti, en apportant mon expérience", a-t-il dit mercredi soir à la chaîne CNN Brasil à l'aéroport d'Orlando. À 68 ans et après une défaite de moins de deux millions de voix qui l'avait plongé dans le mutisme, voire la dépression, Bolsonaro avait déclaré la semaine dernière son intention de "parcourir le pays", et "de faire de la politique" pour défendre les valeurs ultra-conservatrices au Brésil.

Pour son retour dans la vie publique, Jair Bolsonaro entend s'appuyer sur le Parti Libéral (PL). Dès son arrivée, Bolsonaro devait se rendre dans les locaux du parti, sous escorte de véhicules de la Police militaire, comme tout ex-président. Il doit y être accueilli par Valdemar Costa Netto, le chef de ce parti sous les couleurs duquel il s'était présenté à la présidentielle, et par des députés, sénateurs alliés et ex-ministres. En devenant président d'honneur de PL, l'ancien président va recevoir des émoluments mensuels de près de 7000 euros. Après les locaux du PL, Bolsonaro devait se rendre dans sa future résidence, dans un complexe résidentiel très protégé du quartier de Jardim Botanico à Brasilia, avec son épouse Michelle. Cette dernière vient de prendre la tête de la branche des femmes du PL, et pourrait éventuellement briguer la présidence en 2026.