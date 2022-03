Guerre en Ukraine : quelles sont les armes utilisées par les troupes ukrainiennes ?

Constat identique au sol comme à Bucha où une colonne de blindés russe a été décimée. Les missiles et les roquettes antichars sont dévastateurs. Presque 16.500 vont être livrés, sans compter les futurs approvisionnements. On trouve différents types fournis par la Grande-Bretagne ou par la Suède. Mais c'est le Javelin américain, livré avant même le début du conflit, qui semble être le plus abondamment utilisé. Il ne pèse pas plus d'une vingtaine de kilos et là encore son emploi est extrêmement simple par un fantassin rapidement formé.

Après le tir, le guidage est automatique jusqu'à la cible. "C'est une double charge. La première va percer le blindage et derrière un dard de feu va pouvoir pénétrer par le trou qui a été pratiqué. La température monte à l'intérieur, il y a une projection de métal fumant et comme il y a énormément d'obus dans le char, c'est une cocotte minute, ça explose et c'est fini", détaille Pierre Servent, le consultant défense de TF1/LCI.