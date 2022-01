Tsunami aux Tonga : l'ampleur du désastre

Ces images, en tête de cet article, ont été tournées 24 heures après le tsunami. Tout est dévasté sur cet îlot de 70 habitants. L'auteur de cette vidéo cherche son père, handicapé aux jambes, qui a été emporté par une immense vague. Il ne sait pas encore s'il a survécu. C'est une vague de six mètres de haut, dit-il, qui l'a arraché à son île d'Atata aux Tonga. Ne pouvant pas nager à cause de son handicap, il s'est laissé flotter et aurait mis 27 heures pour atteindre l'île principale.