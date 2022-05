Tuerie aux Etats-Unis : l'assaillant ne cachait pas son idéologie raciste

Le tueur a publié un document de 180 pages, dans lequel il expliquait tout : son idéologie raciste, fasciste, antisémite, et suprémaciste blanc. Il dit s’être inspiré de nombreux attentats similaires aux États-Unis ou à l’ étranger. Il explique également qu’il s’était radicalisé pendant la pandémie, avec des vidéos sur Internet. Il détaille, par le menu, la préparation de cet attentat, le choix de ce quartier noir populaire, à Buffalo, et toutes les armes qu’il avait à sa disposition. Il y relayait les théories racistes les plus abjectes et les théories du complot. En effet, il se disait adepte du grand remplacement. C’est un attentat minutieusement préparé.