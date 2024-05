Tunisie : la lente dérive autoritaire du régime

En Tunisie, treize ans après le Printemps arabe, le président Kaïs Saïed montre tous les signes d’une dérive autoritaire. Le samedi 11 mai, une avocate et deux journalistes ont été arrêtés pour des propos critiques vis-à-vis du pouvoir.

Deux chroniqueurs de radio et télévision connus en Tunisie ont été placés en détention dimanche pour des critiques de la situation du pays, au lendemain de l'interpellation musclée de l'avocate et commentatrice Sonia Dahman pour des motifs similaires. La séquence diffusée en direct sur une télévision française, figurant dans le reportage en tête de cet article, montre des policiers surgir au siège de l’Ordre des avocats et s'emparer de cette dernière à qui il est reproché d’avoir porté atteinte à la sûreté publique. La peine encourue atteint jusqu’à cinq ans de prison.

Tout part d’une phrase prononcée sur le plateau de “le 20H Carthage”, en réaction à une une remarque sur l'arrivée de migrants dans le pays : "De quel pays extraordinaire parle-t-on ?". Après ces propos perçus comme une insulte à la Tunisie, Sonia Dahmani a été convoquée par la justice, mais faute de motif, a refusé de se présenter.

En un an et demi, plus de 60 personnes, dont des journalistes, des avocats et des opposants au président Kaïs Saïed, ont fait l'objet de poursuites sur la base de ce texte, selon le Syndicat national des journalistes.

Depuis que le président Saied, élu démocratiquement en octobre 2019 pour cinq ans, s'est octroyé les pleins pouvoirs lors d'un coup de force en juillet 2021, des ONG tunisiennes et internationales ont déploré une régression des droits en Tunisie.