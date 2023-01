VIDÉO - Turquie : ses freins ne répondent plus, le bus termine sa course folle dans l'eau

Cette route, les passagers de ce bus l'empruntent tous les jours. Mais cette fois, rien ne se passera comme prévu. Le chauffeur les conduit vers le ferry que l’on aperçoit à gauche dans la vidéo en tête de cet article. Quand soudain, il perd le contrôle. L’accélérateur est bloqué, ses freins ne répondent plus. Son premier réflexe est de tourner en rond et gagner du temps pour prendre la décision d’une vie. Où doit-il finir sa course ? Après 20 secondes, il choisit de plonger dans le lac.