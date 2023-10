VIDÉO - Typhon Koinu à Taïwan : les images impressionnantes des rafales à près de 340 km/h

Taïwan avait annulé plus de 200 vols internationaux et intérieurs par précaution et évacué 3000 personnes avant l'arrivée du typhon, le deuxième à frapper le territoire en un mois. Taïwan connaît de fréquentes tempêtes tropicales de mai à novembre, mais le typhon Haikui, début septembre, a été le premier à frapper l'île en quatre ans, déclenchant des pluies torrentielles, des vents violents et forçant près de 8000 personnes à évacuer leur domicile.