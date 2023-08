VIDÉO - Typhon meurtrier en Chine : "Les plus importantes chutes de pluie depuis 140 ans"

Nous nous sommes rendus dans l'Est de Pékin, dans l'un des districts les plus frappés par les pluies. Devant les dégâts, les murs effondrés, les véhicules ravagés par les coulées de boue, les habitants sont encore sous le choc. Depuis ce matin du 1ᵉʳ août, les dépanneurs sont à pied d'œuvre. Et un millier de secouristes arrive par la route ou le ciel, car sur les lieux, il est tombé plus de 40 centimètres de pluie en deux jours. C'est du jamais-vu depuis 50 ans.