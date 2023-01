VIDÉO - Trois minutes d'une violence inouïe : les images de l'arrestation qui a coûté la vie à un Afro-Américain

Cette photo de lui tuméfié a circulé, et 66 minutes de vidéos issues des caméras piétonnes de trois policiers et d'une caméra de surveillance. C'est la famille qui a demandé à ce qu'elles soient rendues publiques pour que l'Amérique voie le calvaire vécu par Tyre Nichols. "J'ai découvert que mon fils était en train de crier mon nom, alors que je n'étais qu'à quelques mètres de là, et je ne l'ai pas entendu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressens en ce moment", a déclaré sa mère, très émue. Le jeune homme avait 29 ans, était père d'un enfant et en ce début de soirée du 7 janvier, il rentrait tranquillement chez lui.