VIDÉO - À Kherson, la joie des Ukrainiens après le repli de l'armée russe

Un autre soldat ukrainien qui vient d'entrer dans la ville de Kherson a partagé avec l'AFP des vidéos qu'il a enregistrées à l'approche de cette localité. Sur une d'elles, on peut voir une jeune femme dans la campagne crier "Gloire à l'Ukraine !" et envoyer des baisers en direction de la voiture de militaires. Sur une autre, de dizaines de civils accueillent la voiture avec des applaudissements et des bouquets, aux cris de "Nos sauveurs !", près d'un arrêt de bus sur lequel flotte le drapeau ukrainien.